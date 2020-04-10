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Ще у трьох військовослужбовців підтвердили коронавірус

Новини » Коронавірус     10.04.2020 - 17:32
Ще у трьох військовослужбовців підтвердили коронавірус
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Заразилися військовий з Виницкого гарнізону та двоє військовослужбовців однієї з військових частин Мелітополя

У Збройних силах України зареєстровано ще три випадки захворювання коронавірусом. Про це повідомляє Командування медичних сил ЗСУ Facebook.

Повідомляється, що 9 квітня військовослужбовець Вінницького гарнізону, після погіршення стану здоров'я, був госпіталізований у Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону з попереднім діагнозом "пневмонія".

"Після відповідного обстеження і проведення ПЛР тестування, сьогодні підтверджено захворювання гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2. Даний військовослужбовець з 3 квітня перебував на амбулаторному лікуванні під наглядом медичної служби", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що військовому двічі проводили експрес-тест на коронавірус, які давали негативний результат.

Військовослужбовець отримує симптоматичне лікування. Зараз стан його здоров'я задовільний.

Також інфікування коронавірусом підтвердили у двох військовослужбовців однієї з військових частин Мелітополя.

"З 9 квітня вони перебували на самоізоляції після контакту з військовослужбовцем, у якого було підтверджено захворювання гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2. Сьогодні надійшли результати їх ПЛР тестування, які підтвердили факт захворювання. Зараз стан здоров'я військовослужбовців задовільний", - йдеться в повідомленні.

Вони проходять лікування в домашніх умовах під наглядом медичної служби.

Нагадаємо, 8 квітня у Збройних силах України підтвердили ще один випадок зараження коронавірусом. Також 9 квітня було підтверджено захворювання коронавірусом у двох військовослужбовців.

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