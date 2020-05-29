Ще в трьох областях дозволили пом'якшити карантин

За даними Міністерства охорони здоров'я, пом'якшити карантин готові 20 областей. Однак, послаблювати обмеження поки не будуть чотири регіони.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

За останніми даними, пом'якшити карантин дозволили в Луганській, Волинській та Закарпатській областях. А Донецька, Львівська, Рівненська і Чернівецька області залишаються з обмеженнями.

Зокрема, голова Тернопільської облдержадміністрації Володимир Труш заявив, що його область готова до виходу з карантину. Він додав, що залишаються два райони - Шумський і Кременецький - де не послаблюються карантинні обмеження через ситуацію з захворюваностю коронавірусом.

Нагадаємо, в Україні діє адаптивний карантин до 22 червня. Однак, країна поступово виходить з карантинних обмежень. Зокрема, було підготовлено 5 етапів, зараз українці готуються до другого.

Додамо, що вже відкрили метро, запустили громадський транспорт, а з 1 червня відновиться залізничне сполучення.

РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на майже 30 поїздів.

Зазначимо, українські медики будуть пропонувати іншу стратегію боротьби з коронавірусом під час другої хвилі.