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Ще сім хасидів-нелегалів отримали заборону на в'їзд за спробу потрапити в Україну

Автор: Максим Зайченко

Ще сім хасидів-нелегалів через спробу потрапити в Україну отримали заборону на в'їзд на 5 років. Вони незаконно перетнули кордон з боку Угорщини.

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Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби.

Зазначається, що документи, що засвідчують особу, були лише у 2 осіб - громадян США та Ізраїлю.

"На п'ять років заборонили в'їзд в Україну іноземцям, які з метою паломництва планували потрапити в Умань і для цього незаконно перетнули кордон з Угорщини. Групу іноземців затримали вночі оперативники Мукачівського прикордонного загону спільно з Нацполіцією", - йдеться в повідомленні.

Транспортуванням іноземців зайнялися два українці - зараз стосовно них відкриті кримінальні провадження за ст. 332 КК України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Їм загрожує до 9 років в'язниці.

Нагадаємо, раніше в Одеській області на кордоні з Молдовою виявили групу паломників-хасидів, що нелегально перебували в Україні. Їх вишлють з країни з п'ятирічною забороною на в'їзд.

Раніше РБК-Україна писало, як хасиди в Умані відзначали Рош ха-Шана під час пандемії.

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