Ще п'ятьох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" залишили під вартою

Підконтрольний Кремлю "Верховний суд Криму" відхилив апеляцію і залишив у СІЗО п'ятьох фігурантів другої сімферопольського "справи Хізб ут-Тахрір". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Таким чином Фарход Базарів, Акім Бекіров, Яшар Муєдінов, Сеитвели Сейтабдиев і Рустем Сейтхалилов залишаться під арештом до 15 лютого 2020 року.

Адвокат Сейтхалилов розповів, що його підзахисний не міг брати участь у засіданні. так як на даний момент він знаходиться в медустанові на проходження психіатричної експертизи, призначеної слідчим по справі.

"Я клопотав про відкладення засідання, оскільки мій підзахисний не був доставлений в зал суду, але суд це клопотання відхилив. Були розглянуті всі три апеляційні скарги. Досить передбачувано вони були відхилені. Суд залишив постанову про арешт до 15 лютого в силі", - повідомив адвокат.

Нагадаємо, вчора підконтрольний Росії "Верховний суд Криму" відхилив апеляцію на продовження арешту фігурантам красногвардійського "справи Хізб ут-Тахрір". Під вартою залишили Рустема Эмирусеинова, Арсена Абхаирова і Ескендера Абдулганиева.

Нагадаємо, раніше так званий "суд" у Криму продовжив арешт 7 фігурантам другого сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір". Акім Бекіров, Яшар Муєдінов, Абдуллаєв Іззет, Асан Яник, Сервет Газієв, Меджі Абдурахманов, Владлен Абдулкадиров будуть перебувати під арештом до 15 лютого 2020 року.