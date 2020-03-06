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Ще одну жінку з підозрою на коронавірус госпіталізували в Чернівцях

Новини » Надзвичайні події     06.03.2020 - 14:07
Ще одну жінку з підозрою на коронавірус госпіталізували в Чернівцях
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Жінка контактувала з хворим, у якого теж є підозра

У Чернівцях з підозрою на коронавірус госпіталізували ще одну жінку. Про це заявив завідувач відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань Чернівецького обласного лабораторного центру Юрій Падурару, передають місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що жінка звернулася до медиків з високою температурою і головним болем. До цього вона контактувала з хворим, у якого є підозра на коронавірус.

За словами Падурару, у неї взяли аналізи на ГРВІ та на коронавірус і відправили до вірусологічної лабораторії Центру громадського здоров'я Києва. Результати будуть відомі наступного тижня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нардеп від ОПЗЖ Олег Волошин пройде тест на коронавірус. В кінці лютого він контактував з французьким сенатором, який на цьому тижні був госпіталізований з цією хворобою.

У Європейському союзі коронавірусу немає лише у 4 з 27 країн. На цей час коронавірус не виявлено в Болгарії, на Кіпрі, Мальті та Словаччині. Останньою країною ЄС, яка підтвердила наявність коронавірусу, стала Словенія. Інфекцію виявили у чоловіка, який відвідував Марокко.

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