Вбивство 5-річної дитини: у справі з'явився ще один підозрюваний

Колаж (РБК-Україна)

Новий підозрюваний у вбивстві дитини - неповнолітній

У розслідуванні вбивства п'ятирічного Кирила Тлявова, якого вбили п'яні поліцейські в Переяслав-Хмельницькому 31 травня, з'явилися нові деталі. Так, оголошено четверту підозру неповнолітній особі. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

Як раніше повідомлялося, на місці трагедії було двоє поліцейських і двоє цивільних осіб. До цього моменту підозри були оголошені всім трьом. Зараз у справі з'явився і четвертий підозрюваний - 16-річний хлопець, який також знаходився на місці вбивства маленького Кирила.

В результаті одного з пострілів цих четверих людей загинув п'ятирічний Кирило Тлявов. Чий саме постріл, став фатальним для дитини, покаже слідство.

У кримінальному провадженні трьом особам вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Фото: 5-річний Кирило Тлявов (соцмережі)

"Сьогодні, 18 липня, прокуратурою Київської області погоджено ще одне повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене групою осіб, із застосуванням вогнепальної зброї) 16-річному неповнолітньому, який також знаходився на місці вчинення злочину з іншими підозрюваними й здійснював постріли", - сказано в повідомленні прес-служби.

Прокуратура буде клопотати у суді про обрання йому запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Розслідування про вбивство маленького Кирила триває.

Поліцейські Петровець і Приходько були взяті під варту на 60 діб і цей термін закінчується 30 липня.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що поліцейські намагалися "зам'яти" справу про вбивство дитини в Переяслав-Хмельницькому.

А також розповідали про те, що адвокати поліцейських, які вистрілили в дитину, намагалися змінити запобіжний захід.