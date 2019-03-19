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Ще одному лобісту Януковича можуть висунути звинувачення у США, - NYT

Новини » Політика    19.03.2019 - 17:04
Ще одному лобісту Януковича можуть висунути звинувачення у США, - NYT
Фото: Грегорі Крейг (GettyImages)

Крейг перебуває під федеральним слідством через свою роботу в юридичній фірмі Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom

Ключової стадії досягла справа проти американського юриста Грегорі Крейгу, пов'язаного з Полом Манафортом. Про це повідомляє The New York Times.

Крейгу служив в юридичній службі Білого дому в адміністрації Барака Обами. Працювати на користь Януковича Крейгу запропонував Пол Манафорт, якого нещодавно засудили до 7,5 років тюрьми.

Крейг перебуває під федеральним слідством через свою роботу в юридичній фірмі Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom в 2012 році на користь тогочасного президента України Віктора Януковича.

Манафорт також сприяв тому, щоб фірма Skadden Arps отримала гарну винагороду у 5,2 мільйона доларів в 2012 та 2013 в основному від українського олігарха. В обмін, команда Крейга мала видати звіт, який Манафорт би використовував для того, щоб зменшити критичну позицію Заходу до ув'язнення Януковичем Юлії Тимошенко. Крейг та інші представники фірми не зареєструвались в якості лобістів іноземних інтересів.

Нагадаємо, американська юридична компанія Skadden, Arps, Slate, Meagher&Flom LLP визнала, що вона повинна була зареєструватися "іноземним агентом" за свою роботу в Україні у часи президентства Віктора Януковича.

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