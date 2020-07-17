Ще в одному аеропорту України встановили лабораторію для ПЛР-тестів на COVID-19

Фото: лабораторія (freepik.com)

Здати ПЛР-тест можна буде з 18 липня в аеропорту Харкова

В аеропорту Харкова встановили лабораторію для проведення ПЛР-тестування на коронавірус. Можливість здати тест на COVID-19 буде вже з 18 липня.

Про це повідомили в прес-службі аеропорту.

Вартість проведення ПЛР-тесту складе в період з 8:00 до 21:59 - 1800 гривень, в період з 22:00 до 7:59 - 2100 гривень.

"Тестування буде проводитися співробітниками акредитованої лабораторії медичного центру "МТМ", - повідомили в аеропорту.

У разі негативного результату пасажири рейсів, що прибувають з країн "червоної" зони зможуть достроково завершити самоізоляцію. Лабораторія самостійно вносить всі отримані дані в систему Центру громадського здоров'я, які синхронізуються з додатком "Дій вдома".

Лабораторія розташована на 1-му поверсі терміналу "А", каса №20. Працювати буде під час прибуття рейсів з країн "червоної" зони.

Раніше повідомлялося, що подібні лабораторії для проведення ПЛР-тестів на коронавірус будуть встановлені в аеропортах Києва та Львова.

Зазначимо, сьогодні Україна виключила зі списку "червоної" зони ряд туристичних країн, серед яких Албанія, Єгипет і Болгарія.