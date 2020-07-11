ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У двох аеропортах України встановлять лабораторії для перевірки на COVID-19

Україна, Субота 11 липня 2020 15:56
У двох аеропортах України встановлять лабораторії для перевірки на COVID-19
Фото: лабораторія (freepik.com)
Автор: Дмитро Левицький

Лабораторії встановлять у Києві та Львові

У двох українських міжнародних аеропортах встановлять лабораторії для проведення ПЛР-досліджень на коронавірус. Тести будуть робити прибуваючим пасажирам для уникнення самоізоляції.

Про це на нараді в Офісі президента заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За словами Криклія, наразі Міністерство інфраструктури працює над пришвидшенням встановлення лабораторій в аеропортах Києва та Львова.

Крім того, для уникнення скупчення людей біля лабораторій планується надсилати результати тестів до додатку "Дій вдома". Зараз ведуться перемовини з Міністерством цифрової трансформації.

"Це дасть змогу зменшити час самоізоляції здорових пасажирів, які прибули до України", - пояснив Криклій.

Нагадаємо, станом на сьогодні громадяни, що прибувають в Україну з країн "червоної зони", повинні в обов'язковому порядку проходити двотижневу самоізоляцію. Однак, якщо результат тесту в аеропорту буде негативним - громадяни будуть звільнятися від обов'язкового карантину.

Список країн "червоної зони" нещодавно оновили в українському Міністерстві охорони здоров'я.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України КиївЛьвіваэропортлабораторииКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся