"Ще одне поранення, і якраз вистачить". Окупанти скаржаться на різке підвищення цін
Служба безпеки України опублікувала чергове перехоплення телефонної розмови окупантів. Один із них скаржиться на різке підвищення цін в Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
В розмові російський солдат, який отримав кошти за поранення, розповів, що придбав автомобіль. Він додав, що отриманих відшкодувань не вистачило навіть на однокімнатну квартиру.
"У нас однокімнатна в Астрахані 4 лями стоїть. Купив собі машину, Volkswagen polo, дванадцятого року. Ціни, п***ць, як піднялися", - розповів він.
Водночас його товариші у відповідь жартують, що "ще одне поранення, і якраз вистачить".
Нагадаємо, нещодавно СБУ перехопила розмову, в якій російські військові діляться одне з одним лайфхаками, аби уникнути загибелі під час війни проти України.
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