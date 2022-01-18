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Ще одна країна може не пустити Джоковича на престижний турнір

Автор: Артур Родивилов

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що перша ракетка світу Новак Джокович має виконати вимоги безпеки для участі в Madrid Open. Раніше тенісиста не пустили на престижний тенісний турнір Australian Open.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами Санчеса, щоб взяти участь в іспанському турнірі, тенісистові необхідно відповідати вимогам цієї країни щодо захисту здоров'я в умовах пандемії COVID-19.

Іспанія вимагає від відвідувачів, щоб вони або були повністю вакциновані, або мали свіжий негативний ПЛР-тест, або мали довідку про одужання.

Як повідомив CNN інший іспанський чиновник, на міжнародних спортивних змаганнях в країні можуть бути введені додаткові заходи безпеки, наприклад, щоденне тестування на коронавірус під час турніру.

Прем'єр Санчес похвалив рішення Австралії депортувати Джоковича, сказавши, що він "повністю поважає рішення австралійського уряду".

Нагадаємо, напередодні Федеральний суд Австралії відхилив апеляцію Джоковича на повторне скасування візи і постановив депортувати тенісиста з країни.

Зазначимо, раніше прикордонна служба Австралії анулювала візу Джоковича. Йому відмовили у в'їзді в країну, оскільки його віза не передбачала внесення в неї даних про медичне відведення від вакцинації проти коронавірусу.

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