Ще одна країна може не пустити Джоковича на престижний турнір

За словами Санчеса, щоб взяти участь в іспанському турнірі, тенісистові необхідно відповідати вимогам цієї країни щодо захисту здоров'я в умовах пандемії COVID-19.

Іспанія вимагає від відвідувачів, щоб вони або були повністю вакциновані, або мали свіжий негативний ПЛР-тест, або мали довідку про одужання.

Як повідомив CNN інший іспанський чиновник, на міжнародних спортивних змаганнях в країні можуть бути введені додаткові заходи безпеки, наприклад, щоденне тестування на коронавірус під час турніру.

Прем'єр Санчес похвалив рішення Австралії депортувати Джоковича, сказавши, що він "повністю поважає рішення австралійського уряду".