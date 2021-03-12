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Ще одна країна зупинила щеплення вакциною AstraZeneca

Новость на русском → Софія, П'ятниця 12 березня 2021 16:47
Ще одна країна зупинила щеплення вакциною AstraZeneca Фото: лікар (freepik)
Автор: Андрій Козловський

Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов наказав призупинити імунізацію населення вакциною проти коронавірусу AstraZeneca. Вакцинацію нею не відновлять до тих пір, як Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) не спростує всі сумніви в безпеці препарату.

Про це повідомляє Novinite.bg.

"До тих пір, поки точний і чітко підтверджений діагноз не надійде в письмовій формі від Європейського агентства з лікарських засобів - можна вводити вакцину Astra Zeneca чи ні, зупиніть", - сказав Борисов.

В свою чергу глава МОЗ Болгарії Костадин Ангелів підтвердив готовність видати наказ про тимчасове припинення використання вакцини від англо-шведської компанії. Він додав, що кампанія з вакцинації в країні буде продовжена вакцинами Pfizer і Moderna.

Нагадаємо, вчора ряд країн, серед яких Данія, Італії, Норвегії та Ісландії, заявили, що призупинили використання вакцини AstraZeneca через нібито утворення тромбів.

При цьому Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) спростувало зв'язок вакцини AstraZeneca з утворенням тромбів.

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