ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Еще одна страна остановила прививки вакциной AstraZeneca

Новина українською → София, Пятница 12 марта 2021 16:47
Еще одна страна остановила прививки вакциной AstraZeneca Фото: врач (freepik)
Автор: Андрей Козловский

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов приказал приостановить иммунизацию населения вакциной против коронавируса AstraZeneca. Вакцинацию ею не восстановят до тех пор, пока Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) не опровергнет все сомнения в безопасности препарата.

Об этом сообщает Novinite.bg.

"До тех пор, пока точный и четко подтвержденный диагноз не поступит в письменной форме от Европейского агентства по лекарственным средствам - можно вводить вакцину Astra Zeneca или нет, остановите", - сказал Борисов.

В свою очередь глава Минздрава Болгарии Костадин Ангелов подтвердил готовность издать приказ о временной приостановке использования вакцины от англо-шведской компании. Он добавил, что кампания по вакцинации в стране будет продолжена вакцинами Pfizer и Moderna.

Напомним, вчера ряд стран, среди которых Дания, Италии, Норвегии и Исландии, заявили, что приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за якобы образования тромбов.

При этом Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) опровергло связь вакцины AstraZeneca с образованием тромбов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Вакцина
NEWS
Год в масках. От тотального локдауна до адаптивного карантина: как менялись ограничения
Год в масках. От тотального локдауна до адаптивного карантина: как менялись ограничения
DAILY
Небольшая игра. Как работает азартный бизнес в Украине после легализации
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Небольшая игра. Как работает азартный бизнес в Украине после легализации