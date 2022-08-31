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Ще одна організація вимагає введення санкцій щодо екс-депутата Держдуми РФ Гаджиєва

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Середа 31 серпня 2022 21:48
Ще одна організація вимагає введення санкцій щодо екс-депутата Держдуми РФ Гаджиєва Фото: Магомед Гаджієв (duma gov ru)
Автор: Олександр Мороз

Громадська організація "Спільна варта" вимагає введення санкцій щодо бізнесмена, екс-депутата Держдуми РФ Магомеда Гаджиєва. Причиною послужив той факт, що зараз Гаджієв знаходиться на території США, де намагається отримати політичний притулок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення організації, яке опинилося у розпорядженні редакції.

"Ми звертаємося до всіх органів, які мають вплив на міжнародні інстанції, зокрема, до Верховної Ради, до Президента, Служби безпеки України, офісу генпрокурора, Міністерства внутрішніх справ України та Посольства США в Україні для негайного застосування заходів на підставі Указу президента №126/2018 про застосування санкцій проти громадянина Російської Федерації Гаджиєва Магомеда Тажудиновича", - йдеться в запиті.

У документі також йдеться про те, що ситуація, при якій Гаджієв знаходиться в Штатах, вимагає негайного розгляду з боку міжнародних інституцій із застосуванням механізму екстрадиції з США, а також застосування санкцій.

Як відомо, Гаджієв - ініціатор низки законів РФ, які фактично легалізовували анексію Криму. Також його звинувачують у фінансуванні бойовиків псевдодержавних утворень "ЛДНР"

Раніше із запитом про введення санкцій щодо Гаджиєва виступила громадська організація"Народ проти корупції".

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