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Ще одна міжнародна платіжна система виходить на ринок України

Новость на русском → Київ, Четвер 01 квітня 2021 11:40
Ще одна міжнародна платіжна система виходить на ринок України Фото: платіжні картки JCB Payment System з'являться в Україні (emergingpayments org)
Автор: РБК-Україна

Міжнародна карткова платіжна система JCB Payment System (Японія) виходить на український ринок. Вона входить до топ-3 серед усіх карткових платіжних систем за кількістю точок прийому карт.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Національного банку.

Повідомляється, що НБУ погодив умови і порядок діяльності JCB Payment System в Україні. Вона надаватиме послуги еквайрінгу, видачі готівки та оплати товарів і послуг. Ця система стала п'ятою в Україні, платіжною організацією якої є нерезидент.

Очікується, що прихід провідного світового гравця розширить можливості отримання послуг на платіжному ринку України. Також це сприятиме налагодженню більш тісних відносин між Україною і Японією.

Нагадаємо, у листопаді в Україні почали випускати випуск платіжних карток міжнародної системи UnionPay International. Ці карти позиціонують, насамперед, як корисні для тих, хто часто подорожує в Китай, країни Південно-східної Азії або веде бізнес з китайськими партнерами.

Згідно з даними НБУ, в Україні статус соціально важливих підтвердили п'ять платіжних систем, в тому числі, MasterCard і Visa.

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