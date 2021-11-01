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Ще один військовий корабель США вирушив у Чорне море

Автор: Марія Кучерявець

Флагманський командний корабель США Mount Whitney вирушив в акваторію Чорного моря. Там він проведе спільні операції з силами НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Шостий флот американських Військово-морських сил (ВМС) у Twitter.

"Флагманський корабель Шостого флоту [США] Mount Whitney розпочав свій перехід у північному напрямку в Чорному морі для проведення операцій з нашими союзниками та партнерами по НАТО у регіоні", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що для спільних навчань з партнерами по НАТО також США нещодавно відправили в Чорне море есмінець USS Porter.

Після чого Росія заявила, що слідкуватиме за військовим судном в морі.

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Сполучені Штати АмерикиЧорне море