Ще один топ-менеджер НБУ звільнився з посади

Директор Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України Ігор Береза завершує роботу на посаді з 21 вересня 2020 року. У зв'язку із цим НБУ незабаром оголосить конкурсний відбір для заміщення вакантної посади.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначається в повідомленні, Береза очолив Департамент фінансового моніторингу Національного банку в червні 2015 року. До сфери його діяльності відносилося забезпечення належного рівня фінансового моніторингу учасниками фінансового сектору.

Перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова, зазначила, що з повагою поставилася до рішення Берези рухатися далі. Вона подякувала йому "за високі планки взяті у побудові системи фінмоніторингу майже з нуля" та за "впровадження нових міжнародних підходів".

"Ми прийшли у Національний банк майже одночасно, влітку 2015 року. І я точно можу оцінити пророблену за цей час роботу у сфері фінмоніторингу. Ми починали працювати у момент, коли через банківську систему з країни мільйонами-мільярдами виводилися кошти. У час, коли деякі банки існували виключно, як "пральні" для відмивання грошей. Нам вдалося закрити цю "прорвану трубу", вивівши 10 банків з ринку через фінмон. Тож критика фінмоніторингу була для нас очікуваною", - написала Рожкова на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, після призначення Кирила Шевченка головою НБУ у липні 2020 року змінилося декілька топ-менеджерів центробанку, зокрема три члени правління.