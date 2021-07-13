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Ще один температурний рекорд: кияни пережили найспекотнішу ніч за 100 років

Автор: Олександр Білоус

Ніч на понеділок, 12 липня, в Києві виявилась найтеплішою для цього дня, адже температура не опустилася нижче 22,0 градусів. Попереднє рекордне значення 21,4 градусів 1922 року перевищено на 0,6 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

За даними обсерваторії, загалом з початку року у Києві встановлено 21 температурний рекорд.

Нагадаємо, середньомісячна температура повітря червня у Києві склала 21,3 градусів тепла, що на 1,8 градусів вище за кліматичну норму. З 23 по 26 червня було побито 10 температурних рекордів.

За прогнозом Укргідрометцентру, у липні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні очікується в межах 20-25 градусів тепла, в горах 6-18 градусів тепла. Це близько до кліматичної норми.

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