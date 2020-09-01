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Ще один нардеп захворів на коронавірус

Автор: РБК-Україна

Народний депутат від "Батьківщини" Іван Крулько захворів на коронавірус. Його тест дав позитивний результат.

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Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело.

За його словами, результати тесту нардеп отримав в понеділок. Зараз він знаходиться на самоізоляції.

Згідно з даними на сайті Верховної ради, Крулько відсутній у парламенті на пленарному засіданні у вівторок, 1 вересня. Однак тиждень тому, 25 серпня, в Раді він був.

Нагадаємо, раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков повідомив, що коронавірусом в цілому заразилися 23 нардепи.

Крім того, з достовірних джерел РБК-Україна стало відомо, що стан лідера партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко, яка захворіла на коронавірус, оцінюється як стабільно важкий.

Додамо, що коронавірус підтвердили у нардепа від "Слуги народу" Романа Грищука.

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