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Разумков розповів, скільки нардепів загалом заразилися коронавірусом

Київ, Понеділок 31 серпня 2020 12:14
Разумков розповів, скільки нардепів загалом заразилися коронавірусом
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков розповів, скільки нардепів загалом заразилися коронавірусом - 23 парламентарі. Крім того, сім випадків інфікування зафіксовано в Апараті парламенту.

Про це він сказав у ході засідання погоджувальної ради.

"Навіть у Верховній раді станом на сьогодні ми маємо 23 колеги, які захворіли або зараз навіть хворіють. Бажаю їм здоров'я, швидше побороти хворобу і повернутися до своєї роботи. І сім випадків (зафіксовано, - ред.) в апараті ВР", - зазначив глава парламенту.

Разумков також звернувся до представників усіх депутатських фракцій і груп і до голів комітетів щодо дотримання маскового режиму.

"Мене трохи дивувала ситуація на останньому засіданні Верховної ради щодо маскового режиму. Будь ласка, ставмося відповідально і до себе, і до колег, які поруч. Коли ви виходите виступати - питань нема, знімається маска, але потім у залі треба бути у масці", - підкреслив спікер Ради.

Так, вчора стало відомо, що депутат ВР від фракції "Слуга народу" Степан Чернявський захворів на коронавірус і знаходиться у лікарні.

Нагадаємо, з достовірних джерел РБК-Україна стало відомо, що стан лідера партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко, яка захворіла на коронавірус, оцінюється як стабільно важкий: її під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів.

Як писало РБК-Україна, коронавірус підтвердили у народного депутата від "Слуги народу" Романа Грищука.

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