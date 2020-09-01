Еще один нардеп заболел коронавирусом

Народный депутат от "Батькивщины" Иван Крулько заболел коронавирусом. Его тест дал положительный результат.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

По его словам, результаты теста нардеп получил в понедельник. Сейчас он находится на самоизоляции.

Согласно данным на сайте Верховной рады, Крулько отсутствовал в парламенте на пленарном заседании во вторник, 1 сентября. Однако неделю назад, 25 августа, в Раде он был.

Напомним, ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков сообщил, что коронавирусом в целом заразились 23 нардепа.

Кроме того, из достоверных источников РБК-Украина стало известно, что состояние лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которая заболела коронавирусом, оценивается как стабильно тяжелое.

Добавим, что коронавирус подтвердили у нардепа от "Слуги народа" Романа Грищука.