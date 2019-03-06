Ще один кандидат відмовився від участі у президентських виборах

Кривонос зняв свою кандидатуру на користь Петра Порошенка

Кандидат в президенты Украины на выборах 2019 Сергей Кривонос заявил о снятии своей кандидатуры. Об этом он сообщил на странице в Facebook.

Кривонос снял свою кандидатуру в пользу действующего президента Петра Порошенко.

"Я взвешенно оцениваю каждый свой шаг. Поэтому, пока идет война и вероятность открытой агрессии со стороны нашего главного врага Российской Федерации является слишком большой, мне пришлось принять взвешенное и очень не простое для себя решение о снятии своей кандидатуры с дальнейшей гонки за пост президента Украины. Я делаю это в интересах граждан и будущего Украины. Считаю сегодня в тех условиях, в которых находится государство, не целесообразным смену верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины", - написал он.

Напомним, 5 февраля 2019 года Центризбирком зарегистрировал Сергея Кривоноса кандидатом в президенты от партии "Воины АТО".

РБК-Украина писало, что 6 марта кандидату в президенты Юрию Тимошенко предлагали 5 млн гривен за отказ баллотироваться. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Тимошенко несколько дней назад после попыток повлиять на него обратился в Генпрокуратуру.