Припинення вогню в Карабаху має бути спільним рішенням, - Алієв

Фото: Ільхам Алієв (facebook.com LiderIlhamAliyev)

Рішення про припинення вогню в Нагірному Карабасі не може бути досягнуте в односторонньому порядку. Це має бути спільне рішення, і воно має виконуватися на місці.

Таку заяву зробив на своїй сторінці у Twitter президент Азербайджану Ільхам Алієв.

За його словами, Баку чекає від вірменської сторони графіку виведення своїх військ з окупованої території Нагірного Карабаху. Цей графік повинні узгодити співголови Мінської групи ОБСЄ.

"Основний меседж на адресу Вірменії повинен полягати в тому, що ми знаходимося не на вірменській, а на своїй землі", - наголосив Алієв.

Зазначимо, бойові між Вірменією та Азербайджаном в Нагірному Карабасі поновилися 27 вересня. У 1991 році Нагірний Карабах проголосив свою незалежність. Азербайджан не визнає Нагірного Карабаху і вважає, що ця територія була окупована Вірменією.

Нагадаємо, у Вірменії висунули свою умову для перемир'я з Азербайджаном в Нагірному Карабасі. Єреван вимагає припинення участі в конфлікті Туреччини.

Алієв також називав умову повернення Баку за стіл переговорів з Вірменією щодо ситуації в Нагірному Карабасі.

Як писало РБК-Україна, у Європейському союзі побоюються, що ситуація в Нагірному Карабасі продовжить загострюватися, а до конфлікту будуть втягнуті інші регіональні гравці.