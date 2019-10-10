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Ще одна міськрада виступила проти "формули Штайнмайера"

Новини » Політика    10.10.2019 - 15:58
Ще одна міськрада виступила проти "формули Штайнмайера"
Фото: Луцька міськрада (з відкритих джерел)

У Луцькій міськраді назвали "формулу Штайнмайера" аналогом Мюнхенської змови

Депутати Луцької міської ради прийняли звернення до Президента України Володимира Зеленського та парламенту щодо узгодження "формули Штайнмайера". Про це повідомляє прес-служба Луцької міськради.

"За" звернення одноголосно проголосували 33 депутати.

"Вважаємо, що узгоджена владою "формула Штайнмайера" - ймовірний пролог повної української капітуляції. Далі буде зустріч у так званому нормандському форматі. Вона має всі шанси стати аналогом Мюнхенської змови XXI століття. Після цього Україну чекає повернення в орбіту "руського міра" і поступове знищення української державності, а Російську Федерацію - скасування санкцій", - йдеться у зверненні.

Депутати висунули низку вимог до президента та Верховної Ради.

  • Розірвати дипломатичні відносини, а також всі міжнародні договори з Росією і не відновлювати їх до повної деокупації всіх українських територій.
  • Домагатися реальних кроків на підтримку України від держав, які декларували безпеку та недоторканість кордонів України в обмін на відмову від ядерної зброї.
  • Ввести реальний военний стан у прифронтових територіях і повну економічну, енергетичну, ресурсну та транспортну блокаду тимчасово окупованих територій.
  • Не допустити надання "особливого статусу" для окупованих територій. Притягнути до кримінальної відповідальності і позбавити громадянства всіх, хто зрадив Україну, працював на окупаційну адміністрацію, брав участь у бойових діях проти українських підрозділів та здійснював інші злочини.
  • Проводити вибори в органи місцевого самоврядування на тимчасово окупованих територіях тільки після повної деокупації.

Нагадаємо, сьогодні Львівська міська рада проголосувала за те, щоб направити звернення до президента, Кабміну та Верховної Ради щодо погодження "формули Штайнмайера". Також проти імплементації "формули Штайнмайера" виступили депутати Рівненської, Івано-Франківської, Львівської, Херсонської, Тернопільської обласних рад, а також у Сумської, Херсонської та Кропивницької міської ради.

Також РБК-Україна повідомляло, що представництво НАТО в Україні підтримало підписання "формули Штайнмайера". За словами глави альянсу в Україні Олександра Віннікова, такий крок є єдиним шляхом до політичного врегулювання ситуації на Донбасі.

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