Ще на рік: Раді рекомендують відстрочити повний перехід на електронний парламент

Верховній раді рекомендують відстрочити повний перехід на електронний документооборот ще на рік. Таке рішення ухвалив комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Ради.

З 1 лютого мало розпочатися використання єдиної автоматизованої системи роботи з документами у Раді у якості єдиного засобу опрацювання усіх документів, що створюються у парламенті та надходять до нього.

Водночас у 2020 році до регламенту внесли низку змін, зокрема посилили контрольну функцію Ради й передбачили низку нових документів, що мають опрацьовуватись у парламенті.

"Наведені уточнення вимагають створення нових алгоритмів у програмному забезпеченні електронного документообігу та відповідного часу для цього. Неготовність запровадження виключно електронної форми обумовлена також відсутністю механізму здачі електронного архіву", - пояснюють у комітеті.

Відповідний законопроект №4586 пропонує продовжити можливість проходження документів у паперовій формі на один рік.

"Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді включити законопроект до порядку денного сесії і за результатами розгляду в першому читанні прийняти його за основу та в цілому", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, на початку лютого минулого року закон про відстрочку остаточного переходу парламенту на електронний документообіг набрав чинності. Він відстрочив перехід на е-парламент до 1 вересня 2020 року.

Як писало РБК-Україна, у Верховній раді запевняли, що повний перехід парламенту на електронний документообіг відбудеться на початку 2020 року.