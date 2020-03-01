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Ще у двох країнах зафіксували першу смерть від коронавірусу

Новини » Надзвичайні події     01.03.2020 - 08:26
Ще у двох країнах зафіксували першу смерть від коронавірусу
Ілюстративне фото (adevarul.ro)

Один з загиблих - евакуйований пасажир лайнера Diamond Princess

У Австралії та Таїланді зафіксували перші випадки смерті від коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними представника Міністерства охорони здоров'я Австралії Ендрю Ротертсона, від коронавірусу помер 78-річний чоловік, якого нещодавно евакуювали з круїзного лайнера Diamond Princess. Дружина померлого також заразилася коронавірусом, вона перебуває у стабільному стані.

Ще одна перша смерть від коронавірусу була зафіксована в Таїланді. У місцевому Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що померлому було 35-років. Чоловік також хворів на лихоманку денге.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість смертей від коронавірусу у світі наближається до 3 тисяч. На території материкового Китаю зафіксовано 2835 смертей, а кількість заражених коронавірусом перевищила 80 тисяч.

Також РБК-Україна писало, що 29 лютого у США було зафіксовано перший випадок смерті від коронавірусу. Кількість підтверджених випадків захворювання коронавірусом на території США досягла понад 60 осіб.

Крім того, у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія на заході Німеччини підтверджені чотири випадки зараження коронавірусом серед дітей.

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