У кількох громадах Броварського району вводять комендантську годину майже на три дні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Броварів Ігоря Сапожка в Telegram .

Так, у Баришівській, Великодимерській та Калитянській громадах Броварського району комендантська година діятиме з 21.00 02 квітня до 06.00 05 Квітня.

В інших громадах Броварського району комендантська година діятиме, як зазвичай - з 21.00 02 квітня до 06.00 03 Квітня.

"Пам'ятайте: в цей час заборонено перебувати на вулиці і в громадських місцях без документів і спеціальних посвідчень. Виняток-необхідність перейти в укриття під час повітряної тривоги", - написав Сапожко.