У кількох громадах Броварського району вводять комендантську годину майже на три дні
У кількох громадах Броварського району Київської області запроваджують тривалу комендантську годину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Броварів Ігоря Сапожка в Telegram.
Так, у Баришівській, Великодимерській та Калитянській громадах Броварського району комендантська година діятиме з 21.00 02 квітня до 06.00 05 Квітня.
В інших громадах Броварського району комендантська година діятиме, як зазвичай - з 21.00 02 квітня до 06.00 03 Квітня.
"Пам'ятайте: в цей час заборонено перебувати на вулиці і в громадських місцях без документів і спеціальних посвідчень. Виняток-необхідність перейти в укриття під час повітряної тривоги", - написав Сапожко.
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