Ще в двох містах влаштували карантинні протести

Сьогодні в Україні почались карантинні протести. Зокрема, підприємці Миколаєва та Краматорська виступають проти посилення обмежень.
Про це повідомляє "Новости N".
Мітинг у Миколаєві проходить з дотриманням карантинних норм: присутні в масках, дотримуються дистанцію. Мітинг проходить у форматі вільного мікрофона.
Присутні протестують проти того, що під час карантину страждає саме малий і середній бізнес, а великий продовжує працювати.
Учасники акції повідомили, що сьогодні заплановано автопробіг навколо кожного ринку на підтримку підприємців і малого бізнесу.
Також "Суспільне" пише, що протест влаштували у Краматорську. Учасники протесту вийшли під стіни Донецької ОДА. Вони вимагають не вводити вибірковий карантин та касові апарати. Також просять повернути спрощену систему звітності та оподаткування.
Також сьогодні влаштували протест підприємці під КМДА. Завтра у Києві вводять локдаун.
Зазначимо, в Україні 15 850 нових COVID-випадків. Це найбільша кількість від початку року.