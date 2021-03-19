Ще в двох містах влаштували карантинні протести

Мітинг у Миколаєві проходить з дотриманням карантинних норм: присутні в масках, дотримуються дистанцію. Мітинг проходить у форматі вільного мікрофона.

Присутні протестують проти того, що під час карантину страждає саме малий і середній бізнес, а великий продовжує працювати.

Учасники акції повідомили, що сьогодні заплановано автопробіг навколо кожного ринку на підтримку підприємців і малого бізнесу.

Також "Суспільне" пише, що протест влаштували у Краматорську. Учасники протесту вийшли під стіни Донецької ОДА. Вони вимагають не вводити вибірковий карантин та касові апарати. Також просять повернути спрощену систему звітності та оподаткування.

Фото: протест в Краматорську (suspilne.media)