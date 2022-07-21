Ще двоє бойовиків з "ЛНР" отримали тюремні строки

Суд виніс вирок двом бойовикам з так названої "Луганської народної республіки", які воювали проти України. Вони отримали тюремні строки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Бойовики потрапили у полон у травні під час боїв на території Луганської області. Один з них розпочав "кар'єру" у незаконних військових формуваннях ще у 2015 році. Інший пішов на війну, аби не сісти у в'язницю за крадіжку.

Слідчі СБУ зібрали доказову базу, яка була передана до суду. Провадження велося за двома статтями ККУ. Бойовики з "ЛНР" отримали тюремні строки - 10 і 8 років позбавлення волі.