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Ще чотири громади. Оновлено список територій, переселенцям з яких належать виплати

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Київ, Субота 07 травня 2022 15:38
Ще чотири громади. Оновлено список територій, переселенцям з яких належать виплати Фото: переселенці можуть отримати соцвиплати (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

В Україні розширили список територій, переселенцям з яких можна оформити допомогу на проживання. До оновленого списку увійшли чотири громади з двох областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство реінтеграції.

Повідомляється, що список не є фіксованим документом, він регулярно оновлюється. Станом на 6 травня до переліку територіальних громад, розташованих в районах проведення військових (бойових) дій, або тих, що знаходяться в тимчасовій окупації або в оточенні (блокуванні), додалися три громади Миколаївської області і одна громада Запорізької області.

Йдеться про Воздвижівську сільську громаду (Запорізька область), Баштанську міську, Очаківську міську та Куцурубську сільську громади Миколаївської області.

Загалом в списку 7 областей - це громади Дніпропетровської (2 громади), Донецької (66 громад), Запорізької (50 громад), Луганської (37 громад), Миколаївської (18 громад), Харківської (51 громада) і Херсонської областей (49 громад).

"Тобто всі внутрішньо переміщені особи, які перемістилися з цих громад, гарантовано отримають грошову допомогу від держави", - йдеться в повідомленні.

З повним списком громад, переселенці з яких можуть розраховувати на соціальні виплати, можна ознайомитися за посиланням.

Які виплати можна оформити переселенцям

Згідно з рішенням уряду, допомога переселенцям на проживання надається щомісяця в таких розмірах:

  • для осіб з інвалідністю та дітей - 3 000 гривень;
  • для інших осіб - 2 000 гривень.

Щоб отримати виплати, потрібно оформити довідку переселенця. З недавніх пір подати заяву і обрати карту для виплат можна через додаток "Дія".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що переселенці можуть отримати 2220 гривень за програмою ООН у ПриватБанку.

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