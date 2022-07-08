Ще більше HIMARS. Україна отримає пакет допомоги США на 400 млн доларів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter репортера Foreign Policy Джека Детча.

"Адміністрація Байдена оголошує для України ще один пакет озброєнь на суму 400 млн доларів, включаючи чотири нових системи HIMARS", - зазначив він.

Також повідомляється, що з початку вторгнення Росії американська сторона вже надала Україні військову допомогу на 7,3 млрд доларів.

До нового пакету допомоги, крім самих реактивних систем залпового вогню (HIMARS), увійдуть ракети до них, 3 тактичних машини, 1000 високоточних 155-мм артилерійських боєприпасів, протибатарейні системи і запчастини.