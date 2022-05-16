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Ще 3-4 місяці. Якщо війна затягнеться, доведеться підвищувати податки, - Марченко

Фото: міністр фінансів Сергій Марченко (Віталій Носач/РБК-Україна
Автор: Юлія Бойко

Якщо війна Росії проти України затягнеться на три-чотири місяці, то доведеться підвищувати податки. Також українців чекає скорочення витрат і можлива хвиля націоналізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра фінансів Сергія Марченка для The Economist.

За його словами, у другому кварталі 2022 Україна отримала гранти на близько 4,5 доларів при дефіциті бюджету в розмірі 15 млрд доларів. Він підкреслив, що це ненадійно, оскільки якщо війна триватиме ще три-чотири місяці, то підуть болючі заходи, в тому числі різке підвищення податків та різке скорочення витрат.

"Реальний страх полягає в тому, що те, що в останні роки перетворилося на досить ринкову вільну економіку, може зіткнутися з хвилею націоналізації, яка зведе нанівець роки важкого прогресу", - додав Марченко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, приблизно третина пенсіонерів у Донецькій області ще не отримала виплати.

До цього в Міністерстві соціальної політики роз'яснили, як отримати пенсію в зоні бойових дій та окупованих територіях.

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