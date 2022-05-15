Приблизно третина пенсіонерів грошей ще не отримала, - глава Донецької ОВА

У Донецькій області на сьогоднішній день потреби в пенсіях за травень вже повністю профінансовані. Гроші доставили більшості пенсіонерів, але приблизно третина пенсіонерів ще не отримала виплати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Донецької обласної Військової адміністрації Павла Кириленка.

За його словами, гроші не отримали пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях Маріупольської, Кальчицької, Мангушської, Микільської, Сартанської, Волноваської, Хлібодарівської, Мирненської, Ольгинської та частково Старомлинівської громад.

Силами Укрпошти готівкові гроші підвозяться в найближчі безпечні місця, де знаходяться Поштові відділення.

"В цілому по області на сьогодні на банківські установи перераховано 100% сум пенсійних потреб. Грошові кошти зараховуються на рахунки пенсіонерів своєчасно і в повному обсязі ", - заявив Кириленко.

При цьому він підкреслив, що на час військових дій припинена передача готівки для поповнення банкоматів, розташованих на тимчасово окупованих територіях і в окремих населених пунктах, де йдуть активні бойові дії.

"Працюємо спільно, щоб навіть в умовах активних бойових дій захистити права людей на отримання виплат, гарантованих їм українською державою", - додав глава Донецької ОВА.