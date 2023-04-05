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В ЕС не смогли определиться, как потратить 1 млрд евро на боеприпасы для Украины, - Politico

Фото: в ЕС не смогли определиться, как потратить 1 млрд евро на боеприпасы для Украины (flick com libereurope)
Автор: Наталья Кава

Послы Европейского союза на встрече в среду, 5 апреля, не смогли достичь согласия по вопросу плана по закупке боеприпасов для Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как пишет издание, послы не смогли договориться, с кем будут заключаться контракты на производство боеприпасов. Одни предлагали, чтобы это были только компании ЕС, другие чтобы контракты заключались и внешними производителями.

Предварительно Франция, Греция и Кипр поддерживают первый вариант, они не хотят, чтобы средства попали в Турцию.

Кроме этого послы не смогли прийти к согласию и в вопросе передачи Украине боеприпасов из собственных складов. Ожидается, что соответствующий юридический документ будет опубликован на следующей неделе.

Ранее РБК-Украина сообщало, что министры обороны и иностранных дел ЕС согласовали план совместной закупки боеприпасов. Он предусматривает предоставление Украине 1 млн. снарядов в течение следующих 12 месяцев.

При этом Венгрия заявила, что не будет участвовать в совместном финансировании ЕС закупки боеприпасов для передачи их Украине.

К тому же в ЕС также обсуждают выделение 500 млн евро на производство снарядов для нужд Украины.

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