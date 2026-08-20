ЕС изменил условия временной защиты для украинцев: без какой отметки откажут

Украинцам, выезжающим за границу, советуют обязательно получать штамп о пересечении границы в паспорте - без него могут возникнуть проблемы с оформлением временной защиты в ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на пост Посольства Украины в Федеративной Республике Германия.
Европейский Союз ввел новые правила получения временной защиты граждан Украины. Речь идет об Имплементационном решении Совета (ЕС) 2026/1912 от 30 июля 2026 года.
Чтобы избежать проблем с оформлением защиты в государствах-членах ЕС, украинцам советуют получать штамп о выезде из Украины еще на границе. Эта отметка прямо подтверждает дату выезда для миграционных служб в Европе.
В посольстве отметили: правило касается всех без исключения. Отметку ставят офицеры пограничной службы Украины во время пересечения границы.
Если человек находится за пределами Украины, официальную информацию о пересечении государственной границы можно получить в Главном центре обработки специальной информации Государственной пограничной службы Украины. Обратиться можно через официальный сайт ведомства.
Более подробные рекомендации по оформлению временной защиты в ближайшее время опубликуют на сайтах Министерства иностранных дел и зарубежных дипломатических учреждений Украины.
Тем временем РБК-Украина ранее писала о правилах выезда за границу с домашними животными.
Госпродпотребслужба тогда советовала готовить ветеринарные документы заранее, поскольку требования ЕС предусматривают чипирование животного, действующую вакцинацию против бешенства и международный ветеринарный сертификат.
Напомним, украинкам для получения защиты в ЕС также придется доказывать, что они не уклоняются от военной службы.
В Еврокомиссии объяснили, что решение Совета ЕС не предусматривает разграничения по половому признаку и касается как мужчин, так и женщин.