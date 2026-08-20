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ЕС изменил условия временной защиты для украинцев: без какой отметки откажут

15:08 20.08.2026 Чт
2 мин
Решение начнет действовать с 30 июля
aimg Елена Чупровская
Фото: Новое решение ЕС ужесточило требования к украинским беженцам (Getty Images)

Украинцам, выезжающим за границу, советуют обязательно получать штамп о пересечении границы в паспорте - без него могут возникнуть проблемы с оформлением временной защиты в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на пост Посольства Украины в Федеративной Республике Германия.

Зачем нужен штамп о выезде

Европейский Союз ввел новые правила получения временной защиты граждан Украины. Речь идет об Имплементационном решении Совета (ЕС) 2026/1912 от 30 июля 2026 года.

Чтобы избежать проблем с оформлением защиты в государствах-членах ЕС, украинцам советуют получать штамп о выезде из Украины еще на границе. Эта отметка прямо подтверждает дату выезда для миграционных служб в Европе.

Кто должен требовать отметку

В посольстве отметили: правило касается всех без исключения. Отметку ставят офицеры пограничной службы Украины во время пересечения границы.

Где проверить информацию о пересечении границы

Если человек находится за пределами Украины, официальную информацию о пересечении государственной границы можно получить в Главном центре обработки специальной информации Государственной пограничной службы Украины. Обратиться можно через официальный сайт ведомства.

Более подробные рекомендации по оформлению временной защиты в ближайшее время опубликуют на сайтах Министерства иностранных дел и зарубежных дипломатических учреждений Украины.

Тем временем РБК-Украина ранее писала о правилах выезда за границу с домашними животными.

Госпродпотребслужба тогда советовала готовить ветеринарные документы заранее, поскольку требования ЕС предусматривают чипирование животного, действующую вакцинацию против бешенства и международный ветеринарный сертификат.

Напомним, украинкам для получения защиты в ЕС также придется доказывать, что они не уклоняются от военной службы.

В Еврокомиссии объяснили, что решение Совета ЕС не предусматривает разграничения по половому признаку и касается как мужчин, так и женщин.

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