Путешествие за границу с животным: какие документы нужны и когда начинать подготовку
Если вы планируете путешествие за границу с собакой, котом или другим домашним животным, перед поездкой важно проверить ветеринарные документы, а также актуальные правила страны назначения и транзитных государств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу.
Главное:
- Начало подготовки: Госпродпотребслужба советует начинать подготовку не менее чем за 4 месяца до поездки в ЕС (и за 6 месяцев - в США, Австралию или Исландию) из-за длительных сроков вакцинации и ожидания анализов.
- Базовый пакет документов для ЕС: Животное должно иметь чип (идентификацию), действующую вакцинацию против бешенства, тест на титр антител и международный ветеринарный сертификат.
- Отдельные требования стран: Универсального пакета нет - например, для въезда в Финляндию, Ирландию или Мальту требуется дополнительная обработка от паразитов за 24-120 часов до пересечения границы.
- Лимиты на вывоз: Общее правило для некоммерческого выезда в ЕС позволяет перевозить не более 5 животных на одного человека.
- Проверка перевозчика: Перед поездкой обязательно нужно изучить правила конкретной авиакомпании или железнодорожного оператора, а также требования транзитных стран.
Правила зависят от страны
Требования к некоммерческому перемещению домашних животных устанавливает страна, в которую следует владелец. Они могут отличаться в зависимости от вида и возраста животного, страны его происхождения, количества животных, маршрута и других условий.
Госпродпотребслужба собрала информацию о таких правилах на своем официальном портале. Там есть ссылки на ресурсы компетентных органов стран назначения, в частности, государств ЕС, Великобритании, США, Канады, Израиля и Китая.
Какие документы нужны для поездки в ЕС
Для некоммерческого перемещения собак, кошек и хорьков в ЕС действуют общие правила. Среди основных требований:
- идентификация животного;
- действующая вакцинация против бешенства;
- исследование на титр антирабических антител в предусмотренных случаях;
- международный ветеринарный сертификат
В зависимости от страны происхождения и конкретных обстоятельств могут действовать дополнительные требования.
Например, для въезда собак в Финляндию, Ирландию или Мальту необходима профилактическая обработка против Echinococcus multilocularis. Ее нужно провести не ранее чем за 120 часов и не позднее 24 часов до въезда, а информацию о процедуре должным образом внести в документ.
Поэтому документы, подготовленные для одной страны ЕС, не обязательно будут автоматически отвечать требованиям другой.
Сколько животных можно взять с собой
Для некоммерческой поездки в ЕС общее правило предусматривает возможность перемещения не более пяти собак, кошек или хорьков.
Для других стран количественные ограничения могут быть иными. Поэтому правила ЕС не следует автоматически применять, например, к путешествию в США, Канаду или Израиль.
Когда начинать подготовку
Госпродслужба советует не откладывать подготовку на последние дни. Отдельные ветеринарные процедуры имеют четкие сроки и определенную последовательность.
Для путешествия в ЕС, в частности, важны даты идентификации животного и вакцинации против бешенства, а в предусмотренных случаях - результаты исследования уровня антител.
Для первичной вакцинации против бешенства правила ЕС также предусматривают 90-дневный период ожидания перед поездкой.
В целом подготовку советуют начинать не менее четырех месяцев. Для поездок в США, Австралию или Исландию этот срок может составлять не менее шести месяцев.
Что проверить перед поездкой
Госпродпотребслужба советует пройти такой алгоритм:
- Определить страну назначения и маршрут.
- Проверьте официальные ветеринарные требования страны назначения и всех транзитных стран.
- Выяснить требования по идентификации, вакцинации, лабораторных исследований, противопаразитарных обработок и документов.
- Проверить допустимое количество животных.
- Выяснить, есть ли дополнительные требования в зависимости от вида, возраста или породы животного.
- Отдельно проверить правила перевозчика - авиакомпании, железной дороги или другого транспортного оператора.
- После этого планировать необходимые ветеринарные процедуры и оформление документов.
Универсального пакета документов для путешествия с животным в любую страну не существует. Правила могут изменяться, поэтому их следует проверять перед каждой поездкой.
Ранее РБК-Украина писало о введении в Украине нового образца ветеринарного паспорта для домашних животных. Документ будет соответствовать европейским стандартам, будет содержать информацию на украинском и английском языках и будет иметь защиту от подделок.
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