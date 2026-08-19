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Главная » Жизнь » Общество

Путешествие за границу с животным: какие документы нужны и когда начинать подготовку

14:39 19.08.2026 Ср
4 мин
В какие страны можно взять пять собак, кошек или хорьков?
aimg Татьяна Веремеева
Путешествие за границу с животным: какие документы нужны и когда начинать подготовку Фото: Выезд за границу с домашним любимцем (freepik.com)
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Если вы планируете путешествие за границу с собакой, котом или другим домашним животным, перед поездкой важно проверить ветеринарные документы, а также актуальные правила страны назначения и транзитных государств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

Главное:

  • Начало подготовки: Госпродпотребслужба советует начинать подготовку не менее чем за 4 месяца до поездки в ЕС (и за 6 месяцев - в США, Австралию или Исландию) из-за длительных сроков вакцинации и ожидания анализов.
  • Базовый пакет документов для ЕС: Животное должно иметь чип (идентификацию), действующую вакцинацию против бешенства, тест на титр антител и международный ветеринарный сертификат.
  • Отдельные требования стран: Универсального пакета нет - например, для въезда в Финляндию, Ирландию или Мальту требуется дополнительная обработка от паразитов за 24-120 часов до пересечения границы.
  • Лимиты на вывоз: Общее правило для некоммерческого выезда в ЕС позволяет перевозить не более 5 животных на одного человека.
  • Проверка перевозчика: Перед поездкой обязательно нужно изучить правила конкретной авиакомпании или железнодорожного оператора, а также требования транзитных стран.

Правила зависят от страны

Требования к некоммерческому перемещению домашних животных устанавливает страна, в которую следует владелец. Они могут отличаться в зависимости от вида и возраста животного, страны его происхождения, количества животных, маршрута и других условий.

Госпродпотребслужба собрала информацию о таких правилах на своем официальном портале. Там есть ссылки на ресурсы компетентных органов стран назначения, в частности, государств ЕС, Великобритании, США, Канады, Израиля и Китая.

Какие документы нужны для поездки в ЕС

Для некоммерческого перемещения собак, кошек и хорьков в ЕС действуют общие правила. Среди основных требований:

  • идентификация животного;
  • действующая вакцинация против бешенства;
  • исследование на титр антирабических антител в предусмотренных случаях;
  • международный ветеринарный сертификат

В зависимости от страны происхождения и конкретных обстоятельств могут действовать дополнительные требования.

Например, для въезда собак в Финляндию, Ирландию или Мальту необходима профилактическая обработка против Echinococcus multilocularis. Ее нужно провести не ранее чем за 120 часов и не позднее 24 часов до въезда, а информацию о процедуре должным образом внести в документ.

Поэтому документы, подготовленные для одной страны ЕС, не обязательно будут автоматически отвечать требованиям другой.

Сколько животных можно взять с собой

Для некоммерческой поездки в ЕС общее правило предусматривает возможность перемещения не более пяти собак, кошек или хорьков.

Для других стран количественные ограничения могут быть иными. Поэтому правила ЕС не следует автоматически применять, например, к путешествию в США, Канаду или Израиль.

Когда начинать подготовку

Госпродслужба советует не откладывать подготовку на последние дни. Отдельные ветеринарные процедуры имеют четкие сроки и определенную последовательность.

Для путешествия в ЕС, в частности, важны даты идентификации животного и вакцинации против бешенства, а в предусмотренных случаях - результаты исследования уровня антител.

Для первичной вакцинации против бешенства правила ЕС также предусматривают 90-дневный период ожидания перед поездкой.

В целом подготовку советуют начинать не менее четырех месяцев. Для поездок в США, Австралию или Исландию этот срок может составлять не менее шести месяцев.

Что проверить перед поездкой

Госпродпотребслужба советует пройти такой алгоритм:

  1. Определить страну назначения и маршрут.
  2. Проверьте официальные ветеринарные требования страны назначения и всех транзитных стран.
  3. Выяснить требования по идентификации, вакцинации, лабораторных исследований, противопаразитарных обработок и документов.
  4. Проверить допустимое количество животных.
  5. Выяснить, есть ли дополнительные требования в зависимости от вида, возраста или породы животного.
  6. Отдельно проверить правила перевозчика - авиакомпании, железной дороги или другого транспортного оператора.
  7. После этого планировать необходимые ветеринарные процедуры и оформление документов.

Универсального пакета документов для путешествия с животным в любую страну не существует. Правила могут изменяться, поэтому их следует проверять перед каждой поездкой.

Ранее РБК-Украина писало о введении в Украине нового образца ветеринарного паспорта для домашних животных. Документ будет соответствовать европейским стандартам, будет содержать информацию на украинском и английском языках и будет иметь защиту от подделок.

Также мы рассказывали, как можно выехать за границу с домашними любимцами на поезде.

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