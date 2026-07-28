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В ЕС жестко ответили жене Пескова на попытку отменить санкции

18:13 28.07.2026 Вт
3 мин
Попытка Навки отменить санкции получила ответ из Брюсселя
aimg Анастасия Никончук
В ЕС жестко ответили жене Пескова на попытку отменить санкции Фото: пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков (GettyImages)
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Татьяна Навка оспаривает санкции ЕС, однако в Еврокомиссии заявили, что ограничения против супруги Дмитрия Пескова являются обоснованными и введены на основании конкретных доказательств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Еврокомиссии Ануара эль Ануни.

Почему спор вокруг санкций не утихает

Татьяна Навка оспаривает введенные против нее санкции Европейского союза, добиваясь их отмены. На фоне этого в Еврокомиссии вновь подтвердили, что не видят оснований для пересмотра ограничительных мер.

В Еврокомиссии уверены в законности санкций

Представитель Европейской комиссии Ануар эль Ануни заявил, что все индивидуальные санкции ЕС, в том числе в отношении супруги пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова Татьяны Навки, основаны на четких юридических критериях и подтверждены необходимой доказательной базой.

Отвечая на вопрос журналистов о том, насколько Брюссель уверен в правомерности ограничений против Навки, представитель Еврокомиссии отметил: "Краткий ответ – очень".

По его словам, каждая санкция Европейского союза является правовым решением, которое может быть обжаловано в Суде ЕС. Именно поэтому перед включением физических или юридических лиц в санкционный список проводится оценка имеющихся доказательств.

Какие аргументы привели в Брюсселе

В Еврокомиссии напомнили, что, по имеющейся информации, Татьяна Навка является совладельцем компаний и объектов недвижимости, расположенных на территории временно оккупированного Крыма.

"Татьяна Навка – совладелица компаний и недвижимости, расположенных в АР Крым, который был незаконно аннексирован Российской Федерацией. Поэтому она поддерживает действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", – заявил Ануар эль Ануни.

Кроме того, в Брюсселе указали, что Навка связана с лицом, уже находящимся под санкциями ЕС.

"Навка связана с лицом (ее мужем Песковым), включенным в список, которое активно поддерживало действия или политику, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а также стабильности и безопасности в Украине", – отметил представитель Еврокомиссии.

Позиция ЕС остается неизменной

В Еврокомиссии подчеркнули, что действующие санкции основаны на действующем европейском законодательстве и могут быть пересмотрены только при наличии соответствующих юридических оснований.

В завершение Ануар эль Ануни вновь подтвердил уверенность Брюсселя в правомерности ограничительных мер, введенных против супруги Дмитрия Пескова.

Напоминаем, что в рамках нового санкционного пакета Европейский союз может внести в черный список более 1600 компаний, которые, по данным СМИ, оказывают содействие России в ведении войны против Украины. Если ограничения утвердят, количество подсанкционных российских организаций увеличится примерно на 50%. По информации источников, совокупный годовой оборот этих компаний превышает 20 млрд долларов, а общая численность их сотрудников составляет более 265 тысяч человек.

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