ЕС не собирается вводить санкции против пропагандиста Карлсона, - журналист

"И нет, ЕС не собирается вводить санкции против Такера Карлссона", - пишет он.

По его словам, об этом говорит некий член Европейского парламента, который не имеет права голоса по вопросам санкций ЕС.

"Около 250 россиян и компаний вскоре будут подвергнуты санкциям из-за войны в Украине", - добавил журналист.

Что предшествовало

Сегодня Newsweek написало, что Европейский союз может ввести санкции против американского пропагандиста Такера Карлсона из-за интервью последнего с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как поясняло издание, для того, чтобы внести лицо в санкционный список ЕС, необходимо представить доказательства на рассмотрение Службы внешних дел ЕС. После этого дело передадут на рассмотрение Европейскому совету - органу, состоящему из лидеров стран ЕС, которые, в свою очередь, будут принимать окончательное решение о введении ограничений.

РБК-Украина рассказало о том, кто такой Такер Карлсон и почему его называют "американским Соловьевым".