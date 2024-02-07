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ЕС не собирается вводить санкции против пропагандиста Карлсона, - журналист

Архивное фото: Такер Карлсон (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Европейский союз не собирается вводить санкции против американского пропагандиста Такера Карлсона, который взял интервью у российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в социальной сети X.

"И нет, ЕС не собирается вводить санкции против Такера Карлссона", - пишет он.

По его словам, об этом говорит некий член Европейского парламента, который не имеет права голоса по вопросам санкций ЕС. 

"Около 250 россиян и компаний вскоре будут подвергнуты санкциям из-за войны в Украине", - добавил журналист.

Что предшествовало

Сегодня Newsweek написало, что Европейский союз может ввести санкции против американского пропагандиста Такера Карлсона из-за интервью последнего с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как поясняло издание, для того, чтобы внести лицо в санкционный список ЕС, необходимо представить доказательства на рассмотрение Службы внешних дел ЕС. После этого дело передадут на рассмотрение Европейскому совету - органу, состоящему из лидеров стран ЕС, которые, в свою очередь, будут принимать окончательное решение о введении ограничений.

РБК-Украина рассказало о том, кто такой Такер Карлсон и почему его называют "американским Соловьевым".

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