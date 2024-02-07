ЕС может ввести санкции против пропагандиста Карлсона из-за интервью с Путиным, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek .

Что произошло

На этой неделе Карлсон посетил Россию, а уже вчера, 6 февраля, заявил, что вскоре опубликует интервью с российским диктатором.

Как пояснил пропагандист, он намерен взять интервью у Путина из-за того, что, якобы, "большинство американцев не имеют никакого представления о том, почему он (Владимир Путин, - ред.) вторгся в Украину и каковы его цели сейчас".

Сейчас содержание интервью пока неизвестно, впрочем, ожидается, что оно будет благосклонным к России, поскольку пропагандист неоднократно защищал страну-агрессора.

В частности Карлсон заявил о том, что также обратился с просьбой об интервью к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

ЕС может ввести санкции

По словам бывшего премьер-министра Бельгии и действующего члена Европейского парламента Ги Вергофстадта, интервью с Путиным может привести к тому, что экс-ведущий Fox News окажется в конфликте с ЕС.

"Поскольку Путин является военным преступником, а ЕС накладывает санкции на всех, кто помогает ему в этом, кажется логичным, чтобы Служба внешних дел также рассмотрела его дело (против Такера Карлсона, - ред.)", - заявил один из законодателей.

Как поясняет издание, для того, чтобы внести лицо в санкционный список ЕС, необходимо представить доказательства на рассмотрение Службе внешних дел ЕС. После этого дело передадут на рассмотрение Европейскому совету - органу, который состоит из лидеров стран ЕС, которые, в свою очередь, будут принимать окончательное решение о введении ограничений.

"Он (Такер Карлсон, - ред.) больше не журналист, а пропагандист самого отвратительного режима на европейской земле, который является наиболее опасным для нашего мира и безопасности", - заявил бывший депутат Европарламента Луис Гарикано.

Еще один депутат Европарламента Урмас Паэт отметил, что Путин является не только президентом страны-агрессора, но и человеком, который разыскивается Международным уголовным судом (МУС) и обвиняется в геноциде и военных преступлениях.

"Карлсон хочет предоставить трибуну кому-то, кого обвиняют в преступлениях геноцида - это неправильно. Если Путину есть что сказать, он должен сказать это перед МУС. В то же время Карлсон не является настоящим журналистом, поскольку он явно выражал свою симпатию к российскому режиму и Путину и постоянно унижал Украину, которая стала жертвой российской агрессии. Так вот, за такую пропаганду преступного режима можно попасть в санкционный список. Это касается, в первую очередь, запрета на въезд в страны ЕС", - добавил Паэт.