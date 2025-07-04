ЕС увеличил квоты на импорт сельхозпродукции из Украины

В частности, ЕС увеличил импортную квоту на украинскую пшеницу с 1 миллиона тонн до 1,3 миллиона тонн. Этот объем Украина может экспортировать без пошлин.

В рамках соглашения ЕС также увеличил импортную квоту на украинский сахар с 20 тысяч тонн до 100 тысяч тонн и импортную квоту на ячмень с 350 тысяч тонн до 450 тысяч тонн.

Импортная квота на мясо птицы также была увеличена с 90 тысяч тонн до 120 тысяч тонн.

ЕС временно отменил пошлины и квоты на сельскохозяйственную продукцию Украины в июне 2022 года после полномасштабного вторжения России и возникшей в результате этого угрозы ее традиционным черноморским судоходным путям.

ЕС и Украина достигли первоначального торгового соглашения в конце июня. Пересмотренное соглашение охватывает 40 товаров и еще должно быть принято квалифицированным большинством государств-членов.