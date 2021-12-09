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В ЄС заявили, що захворювання штамом "Омікрон" протікає легше, ніж при "Дельті"

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Четвер 09 грудня 2021 17:55
В ЄС заявили, що захворювання штамом "Омікрон" протікає легше, ніж при "Дельті" Фото: захворювання штамом "Омікрон" протікає легше, ніж при "Дельті" (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) заявило, що є перші ознаки того, що штам коронавірусу "Омікрон" може викликати більш легке захворювання, ніж "Дельта" варіант. З аналогічною заявою вчора виступила Всесвітня організація охорони здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

ЕМА заявило, що в цей час проводяться додаткові дослідження.

"Випадки захворювання, схоже, в основному легкі, однак нам необхідно зібрати більше доказів, щоб визначити, чи відрізняється спектр тяжкості захворювання, викликаного штамом "Омікрон", від усіх варіантів, які циркулювали досі", - сказав Марко Кавалері, глава ЕМА з біологічних загроз здоров'ю і стратегії вакцин.

Нагадаємо, директор Центру з контролю і профілактики захворювань США (CDC) Рошель Валенскі заявила, що практично всі виявлені в США випадки COVID-19, викликані штамом "Омікрон", протікають в легкій формі.

Крім того, за даними ВООЗ, штам "Омікрон" може серйозно вплинути на хід пандемії.

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