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В ЕС заявили, что заболевание штаммом "Омикрон" протекает легче, чем при "Дельте"

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Четверг 09 декабря 2021 17:55
В ЕС заявили, что заболевание штаммом "Омикрон" протекает легче, чем при "Дельте" Фото: заболевание штаммом "Омикрон" протекает легче, чем при "Дельте" (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) заявило, что есть первые признаки того, что штамм коронавируса "Омикрон" может вызывать более легкое заболевание, чем "Дельта" вариант. С аналогичным заявлением вчера выступила Всемирная организация здравоохранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

ЕМА заявило, что в настоящее время проводятся дополнительные исследования.

"Случаи заболевания, похоже, в основном легкие, однако нам необходимо собрать больше доказательств, чтобы определить, отличается ли спектр тяжести заболевания, вызванного штаммом "Омикрон", от всех вариантов, которые циркулировали до сих пор", - сказал Марко Кавалери, глава ЕМА по биологическим угрозам здоровью и стратегии вакцин.

Напомним, директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски заявила, что практически все выявленные в США случаи COVID-19, вызванные штаммом "Омикрон", протекают в легкой форме.

Кроме того, по данным ВОЗ, штамм "Омикрон" может серьезно повлиять на ход пандемии.

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