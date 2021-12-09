В ЕС заявили, что заболевание штаммом "Омикрон" протекает легче, чем при "Дельте"
Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) заявило, что есть первые признаки того, что штамм коронавируса "Омикрон" может вызывать более легкое заболевание, чем "Дельта" вариант. С аналогичным заявлением вчера выступила Всемирная организация здравоохранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
ЕМА заявило, что в настоящее время проводятся дополнительные исследования.
"Случаи заболевания, похоже, в основном легкие, однако нам необходимо собрать больше доказательств, чтобы определить, отличается ли спектр тяжести заболевания, вызванного штаммом "Омикрон", от всех вариантов, которые циркулировали до сих пор", - сказал Марко Кавалери, глава ЕМА по биологическим угрозам здоровью и стратегии вакцин.
Напомним, директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски заявила, что практически все выявленные в США случаи COVID-19, вызванные штаммом "Омикрон", протекают в легкой форме.
Кроме того, по данным ВОЗ, штамм "Омикрон" может серьезно повлиять на ход пандемии.