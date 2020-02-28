В ЄС заявили про загрозу міжнародної військової конфронтації через ситуацію в Сирії

Ситуація в сирійському Ідлібі загрожує великою відкритою міжнародною військовою конфронтацією, необхідно припинити ескалацію. Про це заявив верховний представник ЄС із зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель в Twitter.

Боррель також закликає всі сторони до швидкої деескалації і обіцяє, що ЄС розгляне всі необхідні заходи для захисту своїх інтересів безпеки

"Поточна ескалація навколо Сирії повинна терміново припинитися. Існує ризик скотитися до великої відкритої міжнародної військової конфронтації. Це також викликає нестерпні гуманітарні страждання і створює небезпеку для цивільного населення", - написав він.

Також генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав негайно припинити вогонь у Сирії, а також висловив стурбованість у зв'язку з ризиком для цивільних осіб через посилення військових дій на півночі країни.

ООН закликає сторони конфлікту дотримуватися резолюції по Сирії Ради Безпеки від 2015 року.

Раніше повідомлялося, що в сирійській провінції Ідліб у результаті авіаудару сил режиму Асада загинуло більше 30 турецький військових. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган влаштував екстрену нараду з питань безпеки.