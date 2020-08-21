В ЄС заявили, що у США немає права на відновлення санкції проти Ірану

США не можуть застосувати механізм відновлення санкцій проти Ірану, оскільки Вашингтон вийшов з Спільного всеосяжного плану дій (СВПД). США в односторонньому порядку припинили участь в СВПД в травні 2018 року.

Про це йдеться в заяві глави європейської дипломатії Жозепа Борреля, опублікованому на сайті Євросоюзу.

"Я беру до відома сьогоднішню заяву США про "механізмі повернення санкцій"(snapback mechanism) відповідно до резолюції 2231 Ради Безпеки ООН. Як я неодноразово нагадував, США в односторонньому порядку припинили участь в СВПД на підставі президентського меморандуму 8 травня 2018 року і згодом не брали участі в жодних заходах, пов'язаних з СВПД ", - заявив Боррель.

Тому, зазначив він, США не можуть вважатися країною-учасницею СВПД, яка має право запускати можливе скасування санкцій, передбачених резолюцією.

Боррель додав, що він як координатор Спільної комісії СВПД продовжить робити все можливе для збереження і повного здійснення СВПД усіма сторонами.

"СВПД залишається ключовим елементом глобальної архітектури нерозповсюдження, сприяючи зміцненню регіональної безпеки", - уклав він.

Нагадаємо, Трамп заявив про намір відновити практично всі санкції ООН проти Ірану, дію яких раніше було призупинено.

20 серпня держсекретар США Майкл Помпео передав в Радбез ООН документи про намір США почати відновлення санкцій ООН проти Ірану.

Згідно з умовами Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) щодо іранської ядерної програми, будь-який учасник угоди (Росія, США, Велика Британія, Китай, Франція, Німеччина) може запустити процедуру повернення санкцій відносно Ірану в разі порушення ним умов угоди. Однак США вийшли з СВПД в 2018 році.