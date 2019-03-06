У ЄС заявили, що у них немає рішення по виходу з глухого кута щодо Brexit

Відзначимо, Шотландія і Уельс виступили проти угоди про Brexit

В Европейском союзе заявили, что у них нет решения для выхода из тупиковой ситуации, которая сложилась с соглашением Brexit. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на AFP.

Отметим, сегодня стало известно, что парламент Шотландии и национальное собрание Уэльса проголосовали за то, чтобы выступить против соглашения о Brexit, согласованного правительством Великобритании.

"ЕС говорит "нет решения" на данный момент, чтобы выйти из тупика с Brexit", - отмечает агентство.

Напомним, Великобритания предложила Европейскому союзу в случае отсутствия сделки по выходу Британии из ЕС (Brexit) оформить тему гарантий прав европейских граждан, проживающих в стране, и британцев, живущих на территории ЕС, в виде отдельного соглашения.

Как писало РБК-Украина, 3 марта британские евроскептики-консерваторы во главе с сторонником "жесткого" выхода Британии из Евросоюза (Brexit) Джейкобом Рисом-Моггом выдвинули премьер-министру Терезе Мэй ряд условий по соглашению о Brexit.

Подчеркивалось, что в случае невыполнения Мэй условий, выдвинутых евроскептиками, депутаты не поддержат предложенное премьер-министром соглашение о Brexit.

Добавим также, ранее парламент Великобритании поддержал предложение премьер-министра Терезы Мэй о дополнительном времени на переговоры с Европейским союзом по поводу Brexit.