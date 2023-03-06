В ЕС заявили о преодолении зависимости от газа и нефти из России

Отмечается, что Россия сократила экспорт газа в Европу на 80% за восемь месяцев.

"Разумеется, помогли хорошие друзья, такие как США и Норвегия, которые нас поддержали поставками сжиженного и трубного газа", - сообщила Урсула фон дер Ляйен.

По данным Евростата, с августа 2022 года по январь 2023 года потребление газа в Европе упало на 19% по сравнению со средним показателем за этот же период в последние пять лет. В некоторых странах Европы потребление газа упало на 40–50%: в Финляндии - на 57,3%, в Литве - на 47,9%, в Швеции - на 40,2%.

Напомним, доходы бюджета России от нефти и газа в феврале 2023 года упали почти вдвое.

Кроме того, средняя цена на нефть основной российской марки Urals в феврале 2023 года упала до 49,56 долларов за баррель. Это в 1,86 раз ниже, чем в феврале 2022 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.