В ЄС заявили, що можуть стати незалежними від російських енергоресурсів до 2027 року

"ЄС прагне скоротити свою залежність від російського газу на дві третини цього року та припинити імпорт викопного палива до 2027 року", - заявив офіційний представник Єврокомісії Тім Макфі.

Нагадаємо, нещодавно Канада заявила, що надасть підтримку країнам, які відмовилися від російських енергоресурсів.

Раніше також повідомлялося, що в Брюсселі не виключають, що Росія може сама припинити постачання газу до країн Європейського Союзу. Тому в ЄС мають намір вжити заходів і скоротити поставки російського газу на дві третини.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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