В ЄС заявили, що Білорусь не повинна стати "другою Україною"

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що Білорусь не повинна стати "другою Україною". Так, глави МЗС 27 країн ЄС підтвердили невизнання Брюсселем виборів у країні і закликали владу країни до діалогу з опозицією.

Про це Боррель заявив у п'ятницю на прес-конференції за підсумками неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн співтовариства в Берліні.

"Білорусь не повинна стати геополітичною проблемою, вона не повинна стати "другою Україною". Білорусь - це не про геополітику, це про демократію", - сказав глава дипломатії ЄС.

Політик підкреслив, що білоруський народ не повинен вирішувати, до кого він хоче бути ближче - до Росії чи до Європейського союзу.

Крім того, в ЄС очікують, що Росія не буде втручатися у ситуацію в Білорусі. Таким чином Боррель відповів на запитання щодо заяви президента РФ Володимира Путіна про створення резерву працівників російських правоохоронних органів для стабілізації ситуації у Білорусі в разі силового сценарію розвитку вуличних акцій.

"Росія неодноразово заявляла, що ситуація у Білорусі - це внутрішня справа Білорусі, і що не повинно бути ніякого зовнішнього втручання. Думаю, це також діє і відносно Росії", - пояснив глава дипломатії ЄС.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Лукашенко домовився з російським президентом про задіювання спільного угруповання військ при військовій загрозі з Заходу.

Як писало РБК-Україна, німецький канцлер Ангела Меркель сподівається, що через ситуацію у Білорусі президент Росії Володимир Путін не направлятиме війська в цю країну.

Так, президент Білорусі також пригрозив відповісти на можливі санкції з боку ряду країн і заявив, що країну лякати не треба.