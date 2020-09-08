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В ЄС завтра схвалять продовження санкцій проти Росії через Крим

Автор: Игорь Литвиненко

Посли Європейського союзу в середу, 9 вересня, схвалять продовження санкцій проти Росії через анексію Криму. Санкції планують продовжити проти 175 чоловік та 44 організації.

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Про це в Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

Санкції планують ввести на термін до 6 місяців.

"Посли ЄС завтра дадуть зелене світло заборонам на видачу віз і заморожуванню активів для 175 чоловік та 44 організацій, які, на думку блоку, підірвали територіальну цілісність України", - написав Йозвяк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вступ "кримських" санкцій з боку ЄС проти Росії блокує Кіпр.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Кіпр такими діями захищає свої національні інтереси у зв'язку з недостатньою підтримкою з боку Євросоюзу.

Також РБК-Україна писало, що шість європейських країн підтримали рішення Європейського союзу про продовження санкцій проти Росії через анексію Криму. При цьому самі санкції будуть введені до 23 червня 2021 року.

Прогноз погоди
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Новини України КримСанкції проти Росії