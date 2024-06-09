Как будет выглядеть новый созыв Европарламента: предварительная оценка

Согласно предварительному прогнозу распределения кресел, основанных на оценке голосования в странах ЕС, свое первенство в новом созыве Европарламента сохранит фракция Европейской народной партии. ЕНП может получить 181 место.

Сколько мест могут получить другие фракции:

Прогрессивного альянса социалистов и демократов (S&D) - 135

"Обновить Европу" (Renew Europe) - 82

Европейских консерваторов и реформистов (ECR) - 71

"Идентичность и демократия" - 62

Зеленый/Европейский свободный альянс (Greens-EFA) - 53

Европейских объединенных левых (GUE/NGL) - 34

Еще 51 место могут получить независимые евродепутаты. Столько же мест могут получить депутаты, которые в дальнейшем могут стать частью какой-либо из фракций ЕП.

Всего в новом созыве Европарламента будет 720 мест.

Что значат эти результаты

В общем, по имеющимся в настоящее время оценкам, две главные группы Европарламента - Европейская народная партия (правоцентристы) и Социал-демократы (лавоцентристы) - сохранили свои доминирующие позиции. ЕНП выросла на 5 депутатских мест, эсдеки потеряли четыре.

Две другие группы - Renew (либералы) и Зеленые - выборы провалили, потеряв 20 и 18 мест соответственно. Группа Европейских консерваторов и реформистов (правоконсервативная) приросла на два мандата. Главными победителями выборов можно назвать праворадикалов из группы "Идентичность и демократия" - их представительство увеличилось на 13 мест.

Впрочем, текущее расписание сил показывает, что в Европарламенте может сохраниться фактически существующая коалиция в составе ЕНП+социал-демократы+Renew, которая вместе получает 398 мест.

Но ситуация может измениться. Главная задача Европарламента на ближайшее время - утвердить нового главу Еврокомиссии, для чего понадобится большинство в 361 голос. Основным кандидатом на этот пост является действующий глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Впрочем, по информации многих европейских СМИ, не менее 10% депутатов из коалиции ЕНП+социал-демократы+Renew не готовы ее поддержать. Так что если финальное распределение мест в Европарламенте останется таким же, как и по прогнозам, голосов за назначение фон дер Ляйен наверняка не хватит.

У нее есть несколько вариантов выхода из ситуации. Первый - приобщить к коалиции в свою поддержку еще и группу Зеленых. Но учитывая их провальный результат на выборах, такое большинство все равно будет шатко.

Другой сценарий - фон дер Ляйен попытается договориться с правыми группами, прежде всего Европейскими консерваторами и реформистами, "лицом" которых является итальянский премьер Джорджа Мелони. А уже может договориться с праворадикалами по Идентичности и демократии, самым известным политиком в этом лагере является Марин Ле Пен из Франции. Это означает, что едва ли не впервые за время существования Европарламента праворадикалы смогут зайти в общеевропейские руководящие структуры. Именно это пугает более умеренные группы в Европарламенте - так что, например, либералы из Renew в такое объединение точно не пойдут.

Большой фактор неопределенности - более сотни новоизбранных депутатов, не относящихся ни к одной из крупных парламентских групп. По одному из сценариев, правые группы Мэлони и Ле Пен могут объединиться в одну, и если они присоединят в свои ряды хотя бы несколько правых или праворадикальных единомышленников, то могут стать второй по величине группой во всем Европарламенте, потеснив социал-демократов. А это однозначно повлияет на раздел власти в Евросоюзе на ближайшие пять лет.