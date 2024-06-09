Как будет выглядеть новый созыв Европарламента: предварительная оценка

В Евросоюзе сегодня, 9 июня, подходит к концу голосование на выборах в Европейский парламент (ЕП). Уже известно, сколько кресел в новом созыве могут получить фракции ЕП.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Европарламента.
Согласно предварительному прогнозу распределения кресел, основанных на оценке голосования в странах ЕС, свое первенство в новом созыве Европарламента сохранит фракция Европейской народной партии. ЕНП может получить 181 место.
Сколько мест могут получить другие фракции:
Еще 51 место могут получить независимые евродепутаты. Столько же мест могут получить депутаты, которые в дальнейшем могут стать частью какой-либо из фракций ЕП.
Всего в новом созыве Европарламента будет 720 мест.
В общем, по имеющимся в настоящее время оценкам, две главные группы Европарламента - Европейская народная партия (правоцентристы) и Социал-демократы (лавоцентристы) - сохранили свои доминирующие позиции. ЕНП выросла на 5 депутатских мест, эсдеки потеряли четыре.
Две другие группы - Renew (либералы) и Зеленые - выборы провалили, потеряв 20 и 18 мест соответственно. Группа Европейских консерваторов и реформистов (правоконсервативная) приросла на два мандата. Главными победителями выборов можно назвать праворадикалов из группы "Идентичность и демократия" - их представительство увеличилось на 13 мест.
Впрочем, текущее расписание сил показывает, что в Европарламенте может сохраниться фактически существующая коалиция в составе ЕНП+социал-демократы+Renew, которая вместе получает 398 мест.
Но ситуация может измениться. Главная задача Европарламента на ближайшее время - утвердить нового главу Еврокомиссии, для чего понадобится большинство в 361 голос. Основным кандидатом на этот пост является действующий глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Впрочем, по информации многих европейских СМИ, не менее 10% депутатов из коалиции ЕНП+социал-демократы+Renew не готовы ее поддержать. Так что если финальное распределение мест в Европарламенте останется таким же, как и по прогнозам, голосов за назначение фон дер Ляйен наверняка не хватит.
У нее есть несколько вариантов выхода из ситуации. Первый - приобщить к коалиции в свою поддержку еще и группу Зеленых. Но учитывая их провальный результат на выборах, такое большинство все равно будет шатко.
Другой сценарий - фон дер Ляйен попытается договориться с правыми группами, прежде всего Европейскими консерваторами и реформистами, "лицом" которых является итальянский премьер Джорджа Мелони. А уже может договориться с праворадикалами по Идентичности и демократии, самым известным политиком в этом лагере является Марин Ле Пен из Франции. Это означает, что едва ли не впервые за время существования Европарламента праворадикалы смогут зайти в общеевропейские руководящие структуры. Именно это пугает более умеренные группы в Европарламенте - так что, например, либералы из Renew в такое объединение точно не пойдут.
Большой фактор неопределенности - более сотни новоизбранных депутатов, не относящихся ни к одной из крупных парламентских групп. По одному из сценариев, правые группы Мэлони и Ле Пен могут объединиться в одну, и если они присоединят в свои ряды хотя бы несколько правых или праворадикальных единомышленников, то могут стать второй по величине группой во всем Европарламенте, потеснив социал-демократов. А это однозначно повлияет на раздел власти в Евросоюзе на ближайшие пять лет.
Общеевропейские выборы в Европарламент проходили с 6 по 9 июня. Новый созыв Европарламента начнет свою работу уже 16 июля. Первым его решением станет избрание своего президента. Ожидается, что евродепутаты изберут на новый срок действующего президента Роберту Мецолу.
Вместе с Европарламентом после этих выборов в ЕС обновится и состав Европейской комиссии вместе с ее главой. Голосование по избранию главы Еврокомиссии будет назначено после того, как лидеры ЕС изберут кандидата на этот пост.
Пока не ясно, удастся ли Урсуле фон дер Ляйен удержаться на посту на еще один пятилетний срок, поскольку она сталкивается с существенным противодействием среди фракций ЕП.
После назначения или переизбрания глава Еврокомиссии должен будет сформировать новый состав еврокомиссаров. Для Украины важно то, кто получит портфели еврокомиссаров по расширению и обороне, а также то, кто заменит главного дипломата ЕС - Жозепа Борреля.
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